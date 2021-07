Sottil: “Sono tornato a casa. Italiano è schietto e questo un giocatore lo apprezza molto”

“Ora sono tornato a casa, la società – ha detto Riccardo Sottil a TGR RAI Toscana – ha dimostrato fiducia in me, e sono pronto a ripagarla in campo. Sono venuto qui quando avevo 16 anni, ho fatto due anni negli Allievi ed uno in Primavera, poi l’esordio a Firenze. Siamo convinti che questo sia l’anno zero, negli scorsi tre anni la Fiorentina non è stata nelle posizioni in cui meritava. L’importante è che ci sia un grande gruppo. Italiano? E’ schietto, dice le cose in faccia e lo apprezzo molto”.

