Sottil: "Sarei felice se mio figlio andasse in ritiro, Pioli potrebbe aiutarlo a crescere"

Andrea Sottil ha rilasciato un'intervista, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio: "Mio figlio può migliorare ancora molto e sarei felice se andasse in ritiro...

A cura di Redazione Labaroviola 15 giugno 2018 12:30

Condividi