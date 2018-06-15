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Sottil: "Sarei felice se mio figlio andasse in ritiro, Pioli potrebbe aiutarlo a crescere"

Andrea Sottil ha rilasciato un'intervista, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio: "Mio figlio può migliorare ancora molto e sarei felice se andasse in ritiro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 12:30
Sottil: "Sarei felice se mio figlio andasse in ritiro, Pioli potrebbe aiutarlo a crescere" -
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Andrea Sottil ha rilasciato un'intervista, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio: "Mio figlio può migliorare ancora molto e sarei felice se andasse in ritiro con la prima squadra".

Prosegue su Pioli: "Sicuramente Stefano potrebbe consentire a Riccardo di crescere".

E sul così detto marchio Fiorentina: "I vari Babacar, Bernardeschi e Chiesa, assieme alle finali disputate dalla Primavera, ne sono la riprova".

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