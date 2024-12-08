Sottil riparte da oggi: la gara con il Cagliari fondamentale per discutere del futuro rinnovo di contratto

L'esterno Viola punta a diventare una delle certezze del gruppo di Palladino partendo dalla sfida di oggi contro il Cagliari

Come riportato stamattina nell'edizione fiorentina de La Repubblica e da come detto da Palladino in una delle ultime conferenze stampa il tecnico Viola ha avuto, nelle scorse settimane, un incontro con l'esterno Riccardo Sottil, classe 1999, con il contratto in scadenza nel 2026. I due hanno parlato di quale sarà il ruolo del giocatore all'interno della squadra anche in virtù del problema occorso a Bove contro l'Inter. Il giocatore discuterà il rinnovo con la Fiorentina nei prossimi mesi ed ora deve confermarsi per riuscire a trovare la continuità che difficilmente ha avuto nella sua esperienza gigliata, anche a causa di vari problemi fisici ed oggi contro i sardi avrà un'altra possibilità per convincere tutti contro una squadra in cui ha militato in prestito.

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