Sottil, questo è solo l’inizio, la Fiorentina crede in lui. Ora deve alzare l’asticella del suo rendimento

Riccardo Sottil ha prolungato il suo contratto fino al 2026, è lui il figlio d’arte sul quale la Fiorentina ha deciso di puntare. Ora, per Riky è arrivata l’ora di alzare l’asticella. In 15 gare ha già eguagliato i centri della precedente stagione a Cagliari. Per la quarta partita casalinga di fila infatti la Fiorentina ha realizzato almeno tre reti. Lo scrive La Nazione.

