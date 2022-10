Riccardo Sottil è ormai lontano dal campo di gioco dalla partita con l’Hellas Verona vinta per 2-0 dai viola, che è stata anche l’ultima vittoria in campionato per la squadra di Italiano.

È fuori a causa di un infortunio alla schiena del qual però non sappiamo nè l’entità nè gli eventuali tempi di recupero.

L’esterno classe ’99 è bramoso di tornare a giocare e lascia un messaggio su Instagram per il popolo viola: “Loading (caricamento)”.