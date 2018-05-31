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Sottil era davvero peggio di Gil Dias? Adesso non facciamo errori e promuoviamolo

Riccardo Sottil, figlio dell'allenatore del Livorno e giocatore della primavera viola, si è messo nuovamente in luce nei playoff che hanno portato alla semifinale scudetto la squadra viola. Oggi ha fa...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
31 maggio 2018 17:24
Sottil era davvero peggio di Gil Dias? Adesso non facciamo errori e promuoviamolo -
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Riccardo Sottil, figlio dell'allenatore del Livorno e giocatore della primavera viola, si è messo nuovamente in luce nei playoff che hanno portato alla semifinale scudetto la squadra viola. Oggi ha fatto prima un grande assist per Gabriele Gori,  e poi con una bella giocata si è guadagnato la punizione del 2-0.

Viste le grandi prestazioni stagionali, la domanda sorge spontanea: "Ma era davvero peggio di Gil Dias?" La risposta probabilmente è negativa. Adesso la società viola non deve fare lo stesso errore e dare spazio a questo talentuoso giocatore. Il ragazzo merita la possibilità di provare ad imporsi anche con i grandi, e come Chiesa potrebbe costituire un grande patrimonio tecnico ed economico.

Lorenzo Bigiotti

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