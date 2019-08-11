Sottil: "È una splendida serata per me. Felicissimo di aver segnato. Voglio rimanere qui"

Queste le parole di Riccardo Sottil in conferenza stampa dopo la vittoria con il Galatasaray: "Questa è stata veramente una splendida serata per me e per la squadra. Felicissimo di aver segnato a Fire...

Queste le parole di Riccardo Sottil in conferenza stampa dopo la vittoria con il Galatasaray: "Questa è stata veramente una splendida serata per me e per la squadra. Felicissimo di aver segnato a Firenze, ora dobbiamo continuare a crescere, questo è il modo giusto di lavorare in vista di Coppa Italia e campionato. Ci stiamo allenando con un gran ritmo, questo poi è determinante. Vorrei rimanere qui, questo è il mio obiettivo, voglio mettere difficoltà al mister nelle scelte. Devo continuare ad impegnarmi ed a lavorare così".