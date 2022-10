Sottil ancora out per i problemi alla schiena. Terzic e Ranieri ieri non di sono allenati con il gruppo 

Ancora assente Sottil, il classe 1999 non sarà a disposizione per la sfida di domani poiché ancora alle prese con alcuni problemi alla schiena che lo stanno condizionando da oltre tre settimane. Ieri non si solo allenati con il gruppo neanche Terzic e Ranieri, da verificare le loro condizioni. Da segnalare poi che Quarta si sta allenando con una mascherina protettiva, dopo che si è rotto il naso in uno scontro di gioco in Fiorentina-Lazio. Lo scrive La Nazione.

