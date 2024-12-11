Sottil: "Abbiamo qualità per arrivare tra le prime quattro. Voglio trovare continuità per far vincere la viola"

Intervistato da Sky Sport Riccardo Sottil ha detto la sua sul proprio percorso e sugli allenamenti che svolge quotidianamente: "In passato ho avuto infortuni che mi hanno penalizzato, ora però mi sent...

Intervistato da Sky Sport Riccardo Sottil ha detto la sua sul proprio percorso e sugli allenamenti che svolge quotidianamente: "In passato ho avuto infortuni che mi hanno penalizzato, ora però mi sento bene e devo continuare così. Per un giocatore avere minuti nelle gambe significa essere costante. La continuità è fondamentale per avere fiducia nei propri mezzi. Gli infortuni mi hanno penalizzato. Non voglio più rimarcarlo, ma alcune volte è giusto ricordarlo."

Tu sei un veterano di questa formazione, nonostante la giovane età hai fatto 2 finali di Conference. Qual'é lo step da fare per vincerla e quanto è importante questa coppa per voi?: "La Conference League per noi è importantissima, ti permette di crescere e di alzare il livello. Le squadre, anche se sono meno blasonate, sono tutte ben organizzate ed efficaci a sfruttare ogni tuo errore".

Guardando la classifica di Serie A cosa pensi?: "Le qualità per fare bene ce le abbiamo. Dobbiamo mantenere continuità, tenendo sempre i piedi ben saldi a terra. Sono sicuro che possiamo dire la nostra fino in fondo, sia per un piazzamento in Champions, che per una posizione importante in campionato".

Come state adesso che sapete che Edoardo Bove sta bene e sembra che la situazione migliori giorni per giorno?: "Siamo contenti che Edo stia bene e sia vicino alla propria famiglia. Noi giochiamo sempre per lui e questa situazione che si è creata ci da ancora più forza per fare bene"