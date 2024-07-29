Sospiro di sollievo per Beltran: sarà a disposizione dell'Argentina per la sfida contro l'Ucraina

Sospiro di sollievo per Lucas Beltran. L’attaccante della Fiorentina, attualmente impegnato con l’Argentina Sub23 alle Olimpiadi, durante il primo tempo della partita con l’Iraq era stato costretto a...

Sospiro di sollievo per Lucas Beltran. L’attaccante della Fiorentina, attualmente impegnato con l’Argentina Sub23 alle Olimpiadi, durante il primo tempo della partita con l’Iraq era stato costretto a uscire anzitempo a causa di un infortunio alla schiena. Infortunio che, però, non sembra avere avuto ripercussioni. La federazione argentina ha infatti comunicato che Beltran, uscito due giorni fa prima della fine del primo tempo a causa di un’acuta lombalgia, è stato sottoposto ieri pomeriggio ad accertamenti che hanno dato esito favorevole. Dunque, sarà sicuramente a disposizione di Mascherano per la prossima partita, la terza e ultima del girone contro l’Ucraina, in programma domani alle 17.

QUARTA E AMRABAT A FIRENZE MERCOLEDI. L’ARGENTINO RINUNCIA A QUALCHE GIORNO DI FERIE. NICO IL 5 AGOSTO

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