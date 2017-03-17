Sorteggio quarti Europa League: questi gli accoppiamenti...
Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale...
A cura di Gabriele Caldieron
17 marzo 2017 13:27
Questi gli accoppiamenti sanciti dall'urna di Nyon oggi alle 13.00 per i quarti di finale di Europa League. Queste le sfide, le prime nominate giocheranno la partita di andata in casa tra le mura amiche:
Anderlecht–Manchester United
Celta Vigo–Genk
Ajax–Schalke 04
Lione–Besiktas
La favorita rimane il Manchester United di Mourinho che ha eliminato ieri sera il Rostov con il goal di Mata. Lo Schalke pesca l'Ajax dopo aver eliminato il Borussia M'Gladbach...
Gabriele Caldieron