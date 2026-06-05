Sorteggio? Nazione: “La Fiorentina ha chiesto di giocare la seconda in casa e il 29 novembre e l’ultima in trasferta“

Tre le richieste della Fiorentina

Appuntamento alle 18.30 al Teatro Regio di Parma per la compilazione del calendario di Serie A. Confermate le 3 finestre anziché 4 per gli impegni della Nazionale (il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre). Il calendario sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. Due i turni infrasettimanali: 28 ottobre e 6 gennaio.

La Fiorentina ha inoltrato tre richieste. Una per proprio volere: giocare in casa la seconda giornata (meglio se di sabato, proprio il 29) che coinciderà col centenario del club. Due per volere del Comune. Partita in trasferta il 29 novembre causa Maratona e giocare l'ultima giornata sempre in trasferta, per consegnare il Franchi una settimana prima agli operai. Per la Coppa Italia, i viola giocheranno i trentaduesimi in casa (probabilmente il 16 agosto) con un'avversaria da definire in attesa del ritorno della finale play off di Serie C (il Benevento sfiderà una tra Salernitana e Union Brescia). Lo scrive La Nazione.