Labaro Viola

Sono ben 14 i viola in partenza per le varie nazionali. Ecco i nomi

Il sito ufficiale della Fiorentina, ha fornito l’elenco completo dei calciatori della prima squadra viola convocati nelle rispettive nazionali:Biraghi – ItaliaChiesa – ItaliaDabo – Burkina FasoDiks –...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 22:10
Sono ben 14 i viola in partenza per le varie nazionali. Ecco i nomi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella Biraghi Milenkovic, Hugo, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella Biraghi Milenkovic, Hugo, Benassi
News
Fiorentina
Viola In Nazionale
Condividi

Il sito ufficiale della Fiorentina, ha fornito l’elenco completo dei calciatori della prima squadra viola convocati nelle rispettive nazionali:

Biraghi – Italia
Chiesa – Italia
Dabo – Burkina Faso
Diks – Olanda Under 21
Dragowski - Polonia
Fernandes – Svizzera
Hancko – Slovacchia
Lafont – Francia Under 20
Milenkovic – Serbia
Pezzella – Argentina
Pjaca – Croazia
Simeone – Argentina
Sottil – Italia Under 20
Vlahovic – Serbia Under 19

Fonte: Violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok