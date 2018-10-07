Sono ben 14 i viola in partenza per le varie nazionali. Ecco i nomi
Il sito ufficiale della Fiorentina, ha fornito l’elenco completo dei calciatori della prima squadra viola convocati nelle rispettive nazionali:Biraghi – ItaliaChiesa – ItaliaDabo – Burkina FasoDiks –...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 22:10
Il sito ufficiale della Fiorentina, ha fornito l’elenco completo dei calciatori della prima squadra viola convocati nelle rispettive nazionali:
Biraghi – Italia
Chiesa – Italia
Dabo – Burkina Faso
Diks – Olanda Under 21
Dragowski - Polonia
Fernandes – Svizzera
Hancko – Slovacchia
Lafont – Francia Under 20
Milenkovic – Serbia
Pezzella – Argentina
Pjaca – Croazia
Simeone – Argentina
Sottil – Italia Under 20
Vlahovic – Serbia Under 19
Fonte: Violachannel