Son passati dal Benfica al Psg, il Real Madrid fa ricorso contro la Uefa. Sorteggio da rifare ancora?

Dopo il doppio sorteggio di Champions League, continua il caos intorno all’urna di Nyon. Sembra infatti sia pronto un nuovo ricorso, questa volta per mano del Real Madrid. I Blancos non ci stanno dopo il sorteggio con il Paris Saint Germain, precedentemente la squadra di Ancelotti aveva pescato il Benfica.

Le polemiche intorno al doppio sorteggio di oggi valido per gli ottavi di finale di Champions League si susseguiranno per molti giorni. Al primo giro di accoppiamenti il Real Madrid aveva pescato il Benfica, poi però il caos più totale: un doppio errore della Uefa ai danni dell’Atletico Madrid, ricorso richiesto e accolto e sorteggio da rigare completamente.

Nel replay non è andata benissimo al Real Madrid e forse anche per questo i Blancos, letteralmente infuriati già prima di pescare il Psg, presenteranno un altro ricorso, il secondo di queste ore riguardo al sorteggio dopo quello dell’Atletico. La tesi che sostengono le Merengues è che il sorteggio di Real Madrid-Benfica fosse avvenuto prima dell’errore tecnico e che perciò non sia stato influenzato da esso. Infatti la doppia sfida tra portoghesi e madridisti è stata la prima ad essere estratta dalle urne.

IL CAGLIARI VIENE UMILIATO E MAZZARRI NON VUOLE DOMANDE A DAZN