Solomon non ha dubbi: "C'è la possibilità che io rimanga alla Fiorentina. Mi trovo bene a Firenze"
Il futuro dell'israeliano è in bilico, da non escludere la permanenza
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 11:55
Manor Solomon, sul suo futuro, lascia una porta aperta alla Fiorentina, in una lunga intervista a Sport 5: "Mi sono trovato bene fin dall'inizio, sia la città che il modo di vivere il calcio mi hanno impressionato. C'è la possibilità che io rimanga. Tifosi? Funziona un po' come nel mio Paese, la gente mi riconosce e mi ferma per strada. Ho imparato ad essere me stesso con le persone più intime, lontano dai riflettori".