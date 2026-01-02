Solomon è l’esterno che mancava ma le sue posizioni sulla guerra di Gaza possono essere un problema

La Fiorentina ha chiuso il suo primo colpo nel calciomercato invernale, è in arrivo dal Tottenham il primo colpo di Paratici Manor Salomon. Un colpo che finalmente sa di aria fresca, non il classico calciatore preso dalla Serie A e strapagato o vicino ai soliti procuratori amici. Solomon arriverà dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Esterno sinistro, di origini israeliane, e questo è un tema, ha raccolto in carriera 261 presenze in cui ha messo a segno 46 reti e 34 assist.

Secondo transfermarkt ha un valore di mercato di 9 milioni di euro, aveva raggiunto un Vdm di 20 milioni quando fu acquistato dal Tottenham. Da lì in poi una girandola di prestiti. Il più redditizio quello in Championship al Leeds United dove in 39 presenze ha messo a segno 10 reti e 12 assist. Dimostrandosi un calciatore abile nella rifinitura, preciso nel tiro e bravo a farsi trovare negli spazi e con un buon dribbling. Poco associativo nella manovra ma è sicuramente un profilo che manca in rosa. Piuttosto integro da un punto di vista degli infortuni ma ha avuto in passato problemi al menisco.

In stagione fin qui in prestito al Villareal dove ha raccolto solo 6 presenze con 1 gol e 1 assist. Costretto ad essere impiegato con il contagocce per via dei problemi ambientali che si erano creati con il suo arrivo. Solomon infatti in passato aveva preso posizione su quello che è successo, e tutt’ora sta succedendo, in Israele e Palestina. Non si è mai nascosto e anzi si è espresso usando parole molto nette, come riporta Fanpage: “L’esplosione dell’ospedale di Gaza è senza dubbio colpa del lancio fallito di un razzo da parte della Jihad islamica. Uccidono il loro stesso popolo e danno la colpa a Israele”.

E poi ancora: “Negli ultimi due giorni il mio Paese, la mia famiglia, i miei amici e il mio amato popolo hanno vissuto un inferno. Oltre 800 israeliani sono stati uccisi. Migliaia di missili e razzi sono stati lanciati contro civili innocenti! Hamas non sta facendo e non ha mai fatto niente a favore del popolo palestinese. Hamas è un’organizzazione terroristica con un’unica missione: spazzare via gli ebrei dal pianeta. Sostenerli significa sostenere il terrorismo. Israele ha il diritto di difendersi! Pregate per Israele”.

Posizioni nette che non sono piaciute ai tifosi del Villareal che prima lo hanno accolto con una protesta social, riempiendo i commenti con la scritta: “Free Palestine.” E poi ogni qual volta che è entrato in campo lo hanno fischiato e cantato anche il coro “assassino assassino.” In tal senso lo stesso problema si potrebbe creare anche a Firenze. Con la Fiesole che più volte si è espressa a favore della causa palestinese. E che durante la sfida con il Maccabi Haifa ha cantato cori contro Israele ed esposto la bandiera palestinese