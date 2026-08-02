Solomon aspetta la Fiorentina. Nazione: "L'obiettivo di Paratici è dimezzare la spesa"

L'israeliano lascerà gli Spurs a titolo definitivo

Senza dimenticare il possibile ritorno di Solomon, reduce da un’estate importante con il Tottenham (ieri l’assist a Tonali per il gol contro il Chelsea). Lascerà però gli Spurs, stavolta a titolo definitivo. La Championship con il West Ham non lo attrae, l’idea è quella di aspettare il più possibile la Fiorentina. Che chiaramente farà passare tempo in attesa che il prezzo cali. I viola avevano un diritto di riscatto a 10 milioni: obiettivo è dimezzare la spesa. Lo scrive La Nazione.