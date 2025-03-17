Solo 1,81 punti a partita contro le piccole, per andare in Europa la Fiorentina deve migliorare questo dato

La Fiorentina ieri sera ha vinto 3-0 in casa al Franchi contro la Juve bissando tra l'altro un precedente storico cioè quello di aver vinto in casa nella stessa stagione contro Milan, Inter e Juventus...

La Fiorentina ieri sera ha vinto 3-0 in casa al Franchi contro la Juve bissando tra l'altro un precedente storico cioè quello di aver vinto in casa nella stessa stagione contro Milan, Inter e Juventus, fatto avvenuto solo nella stagione 84/85. Eppure la Fiorentina resta all'ottavo posto in classifica e con ancora la possibilità sia di arrivare nelle coppe ma anche di chiudere la stagione con un deludentissimo 9° posto.

Questo perché la Fiorentina non ha saputo imporsi con regolarità contro squadre nettamente inferiori e non è un caso che la media punti della Fiorentina contro le squadre che vanno dall'ultimo all'11° posto sia solo di 1,81 punti a partita. In questo per esempio la Fiorentina ha fatto peggio anche dell'Udinese che ha una media punti di 1,88 ed è le squadra della colonna di sinistra della classifica che ha ottenuto meno punti contro quelle della colonna di destra come rivelato da Transfermarkt.

Il finale di stagione della Fiorentina probabilmente passerà anche qui infatti non sarà sufficiente fare bene negli scontri diretti contro Milan, Bologna e Roma ma servirà imporsi e portare a casa tanti punti contro Parma, Cagliari, Empoli, Venezia e Udinese. Un bottino di 15 punti che la Fiorentina dovrà trovare il modo di accaparrarsi se vorrà giocare le coppe europee la prossima stagione.