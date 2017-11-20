Il solito Chiesa salva la Fiorentina, ma è allarme sterilità e confusione tattica per Pioli. I cambi...

A sfiorare la vittoria non è stata certo la Fiorentina, salvata in extremis dal solito Federico Chiesa. I viola hanno dominato sul piano del possesso, ma sono stati sterili per quasi tutto il corso de...

A sfiorare la vittoria non è stata certo la Fiorentina, salvata in extremis dal solito Federico Chiesa. I viola hanno dominato sul piano del possesso, ma sono stati sterili per quasi tutto il corso della gara, a parte la rete del pareggio finale. Una grande confusione che parte dalla base tattica e dai tanti cambi di Pioli, che però hanno portato pochi frutti anche a partita in corso. Le assenze di Badelj e Thereau si sono fatte sentire, ma non c'è dubbio che la Fiorentina abbia sprecato una ghiotta occasione di crescita e anche la possibilità di recuperare il Milan. A evidenziarlo è La Gazzetta dello Sport.