Il solito Benassi la riapre a fine primo tempo. I viola dimezzano lo svantaggio allo Scida
Gol della Fiorentina al 44' del primo tempo. Dalla destra Laurini mette forte in mezzo per Chiesa che di ginocchio la passa a Benassi..
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 15:40
Gol della Fiorentina al 44' del primo tempo. Dalla destra Laurini mette forte in mezzo per Chiesa che di ginocchio la passa a Benassi. L'ex capitano del Torino non ci pensa un secondo e di prima calcia il pallone alle spalle di Cordaz. Bel gol del numero 24 viola che trova cosí il suo terzo gol consecutivo.