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Il solito Benassi la riapre a fine primo tempo. I viola dimezzano lo svantaggio allo Scida

Gol della Fiorentina al 44' del primo tempo. Dalla destra Laurini mette forte in mezzo per Chiesa che di ginocchio la passa a Benassi..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 15:40
Il solito Benassi la riapre a fine primo tempo. I viola dimezzano lo svantaggio allo Scida - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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Gol della Fiorentina al 44' del primo tempo. Dalla destra Laurini mette forte in mezzo per Chiesa che di ginocchio la passa a Benassi. L'ex capitano del Torino non ci pensa un secondo e di prima calcia il pallone alle spalle di Cordaz. Bel gol del numero 24 viola che trova cosí il suo terzo gol consecutivo.

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