Sold out per Fiorentina-Carrarese. La biglietteria del Viola Park resterà chiusa

Proseguono le amichevoli della Fiorentina, Stefano Pioli in questi giorni sta testando la sua squadra in seguito ai carichi di lavoro dei giorni scorsi. Dopo la partita contro il Grosseto di ieri, oggi la squadra viola ospiterà la squadra viola al Viola Park: “ACF Fiorentina comunica che i tagliandi per ACF Fiorentina vs Carrarese Calcio 1908 sono esauriti, conseguentemente questa sera la Biglietteria del Viola Park rimarrà chiusa. Ricordiamo che sarà a disposizione dei possessori di titolo di accesso alla gara il parcheggio esterno, con accesso da Via della Nave a Rovezzano 78, a partire dalle ore 17.00”.