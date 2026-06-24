Sohm via? Nazione: “L’addio non è scontato, l’ultima parola spetterà a Grosso. Il Sassuolo ha preso info”

Thorstvedt alla Fiorentina e Sohm al Sassuolo?

Maneggiare con cura. E l'ultima parola spetterà a Fabio Grosso. Per tanti. Probabilmente tutti. Esuberi di passaggio al Viola Park e non solo. Ma se in diversi hanno poche chance di ritagliarsi uno spazio significativo, Simon Sohm tornerà con la possibilità di giocarsi le proprie carte in estate. L'ex Parma è reduce da una stagione non semplice. Naufragato nella prima parte con Pioli, si è poi ripreso a Bologna con Italiano. Niente di eccezionale, ma l'ex tecnico gigliato lo ha tenuto in considerazione, mandandolo in campo 16 volte.

Prestazioni positive, che però non sono valse il riscatto per 15 milioni di euro. Ma tutto sommato è stato un prestito positivo per la Fiorentina, che dal primo giorno di ritiro si ritroverà in casa un calciatore da valutare. Anche perché l'esborso di un anno fa (16 milioni) richiede una gestione oculata. Al di là di questo però c'è un parere tecnico - dicevamo - che sarà vincolante. Grosso ci parlerà. Lo studierà in campo. Per caratteristiche può essere un'interessante mezzala del suo centrocampo. Muscoli, passo e un feeling con la porta che a Parma aveva dimostrato. Vedremo, le strade del mercato restano comunque infinite, con il Sassuolo che nell'ambito dell'affare Thorstvedt si è informato sulla situazione del centrocampista svizzero. Tutto al momento in standby. Parola a Grosso, poi eventualmente se ne riparlerà. Lo scrive La Nazione.