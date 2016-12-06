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Il sogno di Tommaso e Gianmarco: due su mille ce la fanno

Tommaso e Gianmarco, due bambini super tifosi della Fiorentina, hanno potuto coronare il sogno di incontrare i giocatori viola questa mattina, al centro sportivo. I due tifosi hanno ricevuto il premio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2016 22:05
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Tommaso e Gianmarco, due bambini super tifosi della Fiorentina, hanno potuto coronare il sogno di incontrare i giocatori viola questa mattina, al centro sportivo. I due tifosi hanno ricevuto il premio del catalogo Inviola. Per partecipare è necessario verificare il regolamento su www.inviola.violachannel.tv

 

 

 

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