Il sogno di Tommaso e Gianmarco: due su mille ce la fanno

Tommaso e Gianmarco, due bambini super tifosi della Fiorentina, hanno potuto coronare il sogno di incontrare i giocatori viola questa mattina, al centro sportivo. I due tifosi hanno ricevuto il premio...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2016 22:05

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