Il sogno di Tommaso e Gianmarco: due su mille ce la fanno
Tommaso e Gianmarco, due bambini super tifosi della Fiorentina, hanno potuto coronare il sogno di incontrare i giocatori viola questa mattina, al centro sportivo. I due tifosi hanno ricevuto il premio...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2016 22:05
Tommaso e Gianmarco, due bambini super tifosi della Fiorentina, hanno potuto coronare il sogno di incontrare i giocatori viola questa mattina, al centro sportivo. I due tifosi hanno ricevuto il premio del catalogo Inviola. Per partecipare è necessario verificare il regolamento su www.inviola.violachannel.tv