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Sky, tutto fatto: Terracciano torna alla Fiorentina. Pronto un biennale sarà il vice Dragowski

Su Sky Sport si parla della situazione porta della viola. Dopo sei mesi di prestito in maglia viola, Pietro Terracciano tornerà infatti a Firenze dall'Empoli, stavolta a titolo definitivo. Sarà lui il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 00:11
Sky, tutto fatto: Terracciano torna alla Fiorentina. Pronto un biennale sarà il vice Dragowski - VERONA, ITALY - JANUARY 27: Pietro Terracciano of ACF Fiorentina during the Serie A match between Chievo Verona and ACF Fiorentina at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on January 27, 2019 in Verona, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
VERONA, ITALY - JANUARY 27: Pietro Terracciano of ACF Fiorentina during the Serie A match between Chievo Verona and ACF Fiorentina at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on January 27, 2019 in Verona, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Su Sky Sport si parla della situazione porta della viola. Dopo sei mesi di prestito in maglia viola, Pietro Terracciano tornerà infatti a Firenze dall'Empoli, stavolta a titolo definitivo. Sarà lui il vice di Dragowski, nuovo titolare designato della Fiorentina dopo la partenza di Lafont. Per lui pronto un biennale. Salta dunque l'operazione Viviano

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