Sky, tutto fatto: Terracciano torna alla Fiorentina. Pronto un biennale sarà il vice Dragowski
Su Sky Sport si parla della situazione porta della viola. Dopo sei mesi di prestito in maglia viola, Pietro Terracciano tornerà infatti a Firenze dall'Empoli, stavolta a titolo definitivo. Sarà lui il...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 00:11
Su Sky Sport si parla della situazione porta della viola. Dopo sei mesi di prestito in maglia viola, Pietro Terracciano tornerà infatti a Firenze dall'Empoli, stavolta a titolo definitivo. Sarà lui il vice di Dragowski, nuovo titolare designato della Fiorentina dopo la partenza di Lafont. Per lui pronto un biennale. Salta dunque l'operazione Viviano