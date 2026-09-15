Sky Sport riporta: "De Bruyne aveva solo crampi, per Firenze tornerà tra i convocati del Napoli"

Il giocatore belga non salterà la gara di Firenze

L'uscita dal campo nelle battute finali del match contro il Bologna aveva fatto scattare il campanello d'allarme in casa azzurra, con Massimiliano Allegri preoccupato di perdere un altro pezzo da novanta a centrocampo prima della sfida con la Fiorentina. Tuttavia, le ultime notizie portano un sospiro di sollievo. Oltre alla situazione di Anguissa, già forzatamente ai box nell'ultimo turno, il tecnico toscano temeva per le condizioni di Kevin De Bruyne, costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco all'88' per noie fisiche. Un contrattempo che metteva fortemente a rischio la sua presenza allo stadio Artemio Franchi nella prossima giornata.

Stando a quanto filtrato da Sky Sport, l'allerta si è trasformata in un nulla di fatto: si è trattato di semplici crampi da affaticamento, un disturbo passeggero già superato dal fuoriclasse belga. Di conseguenza, il centrocampista tornerà regolarmente tra i convocati per la trasferta fiorentina.