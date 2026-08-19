Sky Sport riporta: "Arthur vicino alla risoluzione con la Juventus dopo 6 anni sotto contratto"

Il giocatore brasiliano è vicino a salutare Torino

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arthur Melo è vicino alla risoluzione del contratto con la Juventus con cui non fa una partita ufficiale dal 2022. Arthur era stato acquistato da Paratici in uno scambio con il Barcellona in cui Pjanic era andato in blaugrana. Arthur ha fatto due anni deludenti a Torino percependo 8 milioni netti che ne hanno bloccato sempre una cessione futura. Arthur ha girato varie squadre in prestito con quello tragico a Liverpool dove ha giocato solo 13 minuti prima di farsi male poi Firenze dove ha fatto una bella stagione con Italiano poi Girona e Gremio fino all'epilogo.