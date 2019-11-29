Sky Sport: l'Inter per l'estate pensa a Castrovilli, ma la Fiorentina non è intenzionata a privarsene

Secondo Sky Sport l'Inter avrebbe messo sul proprio taccuino di mercato 4 giocatori: Rodrigo De Paul, Dejan Kulusevski, Boubakary Soumaré e Gaetano Castrovilli.

Per quanto riguarda il talento viola, le aspirazioni di Conte e Marotta cozzano con la volontà della Fiorentina, che ha già blindato il calciatore fino al 2024. Il neo azzurro ha già 3 reti e 2 assist nel proprio curriculum da esordiente in Serie A e gli interessamenti per lui sono normali.