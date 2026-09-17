Sky Sport: "Lavoro a parte per Anguissa. Difficilmente sarà a disposizione contro la Fiorentina"

Le ultime sul centrocampista del Napoli in vista della sfida del Franchi

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Napoli di Massimiliano Allegri in piena emergenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, con McTominay ancora ai box, il tecnico azzurro sembra dover fare i conti con un’ulteriore assenza a centrocampo. Zambo Anguissa, infatti, ha continuato a lavorare a parte nella seduta odierna e difficilmente sarà a disposizione per la sfida del Franchi.

In questo scenario, appare più probabile un centrocampo formato da Lobotka, De Bruyne e Gilmour, con Vergara in posizione più avanzata.