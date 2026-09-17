Sky Sport: "Lavoro a parte per Anguissa. Difficilmente sarà a disposizione contro la Fiorentina"
Le ultime sul centrocampista del Napoli in vista della sfida del Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 15:16
La Fiorentina si prepara ad affrontare il Napoli di Massimiliano Allegri in piena emergenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, con McTominay ancora ai box, il tecnico azzurro sembra dover fare i conti con un’ulteriore assenza a centrocampo. Zambo Anguissa, infatti, ha continuato a lavorare a parte nella seduta odierna e difficilmente sarà a disposizione per la sfida del Franchi.
In questo scenario, appare più probabile un centrocampo formato da Lobotka, De Bruyne e Gilmour, con Vergara in posizione più avanzata.