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Sky Sport: "Lavoro a parte per Anguissa. Difficilmente sarà a disposizione contro la Fiorentina"

Le ultime sul centrocampista del Napoli in vista della sfida del Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2026 15:16
Sky Sport: "Lavoro a parte per Anguissa. Difficilmente sarà a disposizione contro la Fiorentina" -
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Anguissa
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La Fiorentina si prepara ad affrontare il Napoli di Massimiliano Allegri in piena emergenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, con McTominay ancora ai box, il tecnico azzurro sembra dover fare i conti con un’ulteriore assenza a centrocampo. Zambo Anguissa, infatti, ha continuato a lavorare a parte nella seduta odierna e difficilmente sarà a disposizione per la sfida del Franchi.

In questo scenario, appare più probabile un centrocampo formato da Lobotka, De Bruyne e Gilmour, con Vergara in posizione più avanzata.

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