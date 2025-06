Secondo il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini Fiorentina sta seguendo Roberto Piccoli. Infatti come scritto sul proprio profilo X con un Tweet la Fiorentina segue con attenzione a Roberto Piccoli, attaccante di proprietà dell’Atalanta che quest’anno ha fatto bene a Cagliari. Proprio per questo il Cagliari lo riscatterà a 12.5 milioni dopo la buona stagione che lo ha visto protagonista in rossoblù ed ha contribuito alla salvezza del Cagliari