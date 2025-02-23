Sky Sport: "Kean trasportato in ospedale, era cosciente. Giramento di testa dopo la botta"

Arrivano aggiornamenti su Moise Kean, uscito per un infortunio alla testa durante il secondo tempo della partita poi persa 1-0 dalla Fiorentina contro l'Hellas Verona. "Ha preso una botta forte al sop...

Arrivano aggiornamenti su Moise Kean, uscito per un infortunio alla testa durante il secondo tempo della partita poi persa 1-0 dalla Fiorentina contro l'Hellas Verona. "Ha preso una botta forte al sopracciglio, ha perso molto sangue ed è stato medicato dalla Fiorentina. Ha cambiato la maglia, è rientrato, ma evidentemente un mancamento e un giramento di testa. Poi è stato trasportato via dall’ambulanza. Non era nulla di grave, ma c’era una certa serenità, è stato trasportato in ospedale. Aspettiamo comunicazioni, ma il ragazzo era cosciente", ha detto Vanessa Leonardi, bordocampista di Sky Sport.