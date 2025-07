Sky Sport: “Il Betis ha alzato l’offerta per Mandragora a 6 milioni più 2 di bonus, no della Fiorentina”

Secondo quanto riportato da l’emittente satellitare Sky Sport il Betis nella giornata di oggi ha inviato una nuova offerta alla Fiorentina per Mandragora. Infatti dopo i contatti con l’entourage di Mandragora nella giornata di ieri il Betis avrebbe mandato la prima offerta al club viola per il centrocampista. Un offerta da 4 milioni di euro rispedita al mittente dalla società di Rocco Commisso.

Secondo Sky il Betis oggi ha inviato una nuova offerta raddoppiando l’offerta, avrebbe offerto infatti 6 milioni più 2 di bonus. La risposta della Fiorentina però non è cambiata visto che il club viola ha rifiutato anche questa offerta. Mandragora ha il contratto in scadenza nel 2026, ma ha un prolungamento automatico al raggiungimento delle 25 presenze. La Fiorentina prima di prendere una decisione vuole incontrare il calciatore per capire se ci sono i margini per un rinnovo