Sky Sport, Fiorentina su Stanko Juric classe ‘96 dell’Hajduk Spalato. I dettagli

La Fiorentina segue Stanko Jurić dell’Hajduk Spalato. C’è anche la Spal. La Fiorentina si è informata per il mediano croato che sta facendo bene in patria. Il calciatore, alto 1.89, è un possente cent...

A cura di Redazione Labaroviola 08 gennaio 2019 23:21

Condividi