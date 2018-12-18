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Sky Sport, Corvino per Gennaio guarda due giovani. Uno in Germania uno in Olanda. Ecco chi

Secondo quanto riporta Sky Sport, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha acceso i suoi radar su due prospetti interessanti per il suo futuro: il difensore classe '96 del Feyenoord...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 13:53
Sky Sport, Corvino per Gennaio guarda due giovani. Uno in Germania uno in Olanda. Ecco chi -
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Secondo quanto riporta Sky Sport, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha acceso i suoi radar su due prospetti interessanti per il suo futuro: il difensore classe '96 del Feyenoord Jeremiah St. Juste, sotto contratto fino a giugno 2021, e il centrocampista classe '97 del Gornik Zarbze Szymon Zurkowski.

Fonte: Calciomercato.com

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