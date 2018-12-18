Sky Sport, Corvino per Gennaio guarda due giovani. Uno in Germania uno in Olanda. Ecco chi
Secondo quanto riporta Sky Sport, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha acceso i suoi radar su due prospetti interessanti per il suo futuro: il difensore classe '96 del Feyenoord...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 13:53
Secondo quanto riporta Sky Sport, il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha acceso i suoi radar su due prospetti interessanti per il suo futuro: il difensore classe '96 del Feyenoord Jeremiah St. Juste, sotto contratto fino a giugno 2021, e il centrocampista classe '97 del Gornik Zarbze Szymon Zurkowski.
Fonte: Calciomercato.com