Sky Sport, avviati nuovi contatti con il Genoa per Simeone. Interesse anche per un giovane del Chievo..

Come riportato da Sky Sport 24 la Fiorentina avrebbe nuovamente bussato alla porta per Simeone. Si guarda anche in casa Chievo per il centrocampo..

Come riportato da Sky Sport 24, la Fiorentina avrebbe avuto nuovi contatti con il Genoa per Giovani Simeone. L'argentino, come già risaputo, sarebbe il sostituto di un Kalinic sempre piú lontano da Firenze.

Si guarda anche in casa Chievo per il centrocampo. Si punta infatti il giovane centrocampista classe 1997 Fabio Depaoli. Il calciatore nello scorso campionato ha militato nella primavera.