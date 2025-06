Sky rivela: “In giornata contatti tra l’Atalanta e Palladino. Juric e Viera gli altri nomi sulla lista”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata odierna l’Atalanta ha avuto colloqui con Raffaele Palladino e Ivan Juric, due dei tre allenatori attualmente presi in considerazione per guidare la squadra dopo l’addio di Gian Piero Gasperini. La società bergamasca punta a garantire continuità tecnica, affidandosi a un profilo che possa essere considerato in qualche modo erede dell’allenatore di Grugliasco. In quest’ottica, sia l’ex tecnico della Fiorentina che quello con esperienze a Torino e Roma rappresentano nomi legati, per percorsi o filosofia, all’ex mister nerazzurro. Il terzo nome valutato dalla dirigenza è quello di Patrick Vieira.