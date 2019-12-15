Sky, Ribery è al Franchi. In questi minuti è negli spogliatoi per caricare i suoi compagni

Secondo quanto riporta Sky Sport dopo l'operazione alla caviglia di ieri, Franck Ribery è al Franchi per seguire i suoi compagni, in questi minuti è sceso negli spogliatoi per parlare e caricare tutta...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2019 21:16

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