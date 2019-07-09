Sky, Lirola vicinissimo alla Fiorentina. Il Sassuolo ha già trovato il sostituto

Sassuolo scatenato in queste ore di mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Il nuovo rinforzo si chiama Jeremy Toljan, classe '94 del Borussia Dortmund, che in passato è stato seguito anche da Nap...

Sassuolo scatenato in queste ore di mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Il nuovo rinforzo si chiama Jeremy Toljan, classe '94 del Borussia Dortmund, che in passato è stato seguito anche da Napoli e Roma. Il club neroverde ha raggiunto l'intesa con i tedeschi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Terzino destro, ma all'occorrenza abile anche a sinistra, Toljan ha giocato la seconda parte della scorsa stagione al Celtic. Viene considerato l'erede naturale di Lirola per il quale la Fiorentina insiste ed è molto vicina

Gianlucadimarzio.com