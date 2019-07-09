Labaro Viola

Sky, Lirola vicinissimo alla Fiorentina. Il Sassuolo ha già trovato il sostituto

Sassuolo scatenato in queste ore di mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Il nuovo rinforzo si chiama Jeremy Toljan, classe '94 del Borussia Dortmund, che in passato è stato seguito anche da Nap...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 21:58
Sky, Lirola vicinissimo alla Fiorentina. Il Sassuolo ha già trovato il sostituto - during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
Calciomercato
Fiorentina
Lirola
Condividi

Sassuolo scatenato in queste ore di mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Il nuovo rinforzo si chiama Jeremy Toljan, classe '94 del Borussia Dortmund, che in passato è stato seguito anche da Napoli e Roma. Il club neroverde ha raggiunto l'intesa con i tedeschi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. 

Terzino destro, ma all'occorrenza abile anche a sinistra, Toljan ha giocato la seconda parte della scorsa stagione al Celtic. Viene considerato l'erede naturale di Lirola per il quale la Fiorentina insiste ed è molto vicina

Gianlucadimarzio.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok