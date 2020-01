La Fiorentina accelera e prova il sorpasso sul Napoli per Sofyan Amrabat. Oggi primo incontro tra il club viola e il Verona per trattare la cessione del centrocampista marocchino. La Fiorentina ha presentato la sua offerta, ma più bassa rispetto ai 20 milioni messi sul piatto dal club di De Laurentiis. I viola insistono e presentano l’offerta, sulla scia di un pressing iniziato diversi giorni fa che ha fatto breccia nel giocatore convinto dal progetto viola.

Adesso il giocatore con i suoi agenti decideranno il da farsi: riaprire al Napoli e accettare l’offerta d’ingaggio oppure attendere il rilancio della Fiorentina nei confronti dell’Hellas Verona proprietaria del cartellino. Ricordiamo che Amrabat può essere trasferito formalmente ma non può giocare con nessun’altra squadra fino a fine stagione, dal momento che ha giocato già con due club (ovvero Verona e Bruges). Quindi, chi lo prenderà, non potrà comunque farlo giocare ma lo bloccherà per il futuro come investimento e tassello già completato.

