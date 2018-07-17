Sky, Dazn, Mediaset: come vedere tutta la Serie A in tv da quest'anno...
Come vedere la Serie A in tv? Per i prossimi 3 anni i diritti sono divisi tra Sky, Perform (Dazn) e Premium. Il Corriere della Sera spiega:– per le partite di Sky non cambia niente rispetto allo scor...
Come vedere la Serie A in tv? Per i prossimi 3 anni i diritti sono divisi tra Sky, Perform (Dazn) e Premium. Il Corriere della Sera spiega:
– per le partite di Sky non cambia niente rispetto allo scorso anno.
– per quelle in possesso di Dazn bisognerà munirsi, se non ci si abbona a Sky e ci si dota di un decoder Sky Q, di un dispositivo collegato alla rete internet (smart tv, tablet, cellulari) o di smart box come Apple tv, Chromecast, Fire tv
– Quelli abbonati a Mediaset Premium invece potranno avere anche i contenuti di Dazn.