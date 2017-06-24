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Sky, Borja Valero all'Inter nei prossimo giorni. Alla Fiorentina 6 milioni di euro

Stando a quanto rivela Sky Sport, nel corso delle proprie trasmissioni televisive, l'Inter di Suning, sarebbe davvero vicina a chiudere l'acquisto del centrocampista spagnolo Borja Valero. L'accordo s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 20:39
Sky, Borja Valero all'Inter nei prossimo giorni. Alla Fiorentina 6 milioni di euro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Stando a quanto rivela Sky Sport, nel corso delle proprie trasmissioni televisive, l'Inter di Suning, sarebbe davvero vicina a chiudere l'acquisto del centrocampista spagnolo Borja Valero. L'accordo si raggiungerà per una cifra attorno ai 6/7 milioni di euro, la chiusura dell'operazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, Spalletti potrebbe essere finalmente accontentato.

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