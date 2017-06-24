Sky, Borja Valero all'Inter nei prossimo giorni. Alla Fiorentina 6 milioni di euro
Stando a quanto rivela Sky Sport, nel corso delle proprie trasmissioni televisive, l'Inter di Suning, sarebbe davvero vicina a chiudere l'acquisto del centrocampista spagnolo Borja Valero. L'accordo s...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 20:39
Stando a quanto rivela Sky Sport, nel corso delle proprie trasmissioni televisive, l'Inter di Suning, sarebbe davvero vicina a chiudere l'acquisto del centrocampista spagnolo Borja Valero. L'accordo si raggiungerà per una cifra attorno ai 6/7 milioni di euro, la chiusura dell'operazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, Spalletti potrebbe essere finalmente accontentato.