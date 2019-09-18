Situm ex compagno Badelj: "E'' tornato a casa può essere un valore aggiunto"

Ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato Situm, attaccante della Dinamo Zagabria ed ex compagno di squadra di Milan Badelj :"E’ tornato a casa, in tutti i sensi perché ha ripreso il vecchio appartam...

A cura di Redazione Labaroviola 18 settembre 2019 11:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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