Situm ex compagno Badelj: "E'' tornato a casa può essere un valore aggiunto"
Ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato Situm, attaccante della Dinamo Zagabria ed ex compagno di squadra di Milan Badelj :"E’ tornato a casa, in tutti i sensi perché ha ripreso il vecchio appartam...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 11:56
Ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato Situm, attaccante della Dinamo Zagabria ed ex compagno di squadra di Milan Badelj :"E’ tornato a casa, in tutti i sensi perché ha ripreso il vecchio appartamento, può essere il valore aggiunto".