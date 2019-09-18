Labaro Viola

Situm ex compagno Badelj: "E'' tornato a casa può essere un valore aggiunto"

Ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato Situm, attaccante della Dinamo Zagabria ed ex compagno di squadra di Milan Badelj :"E’ tornato a casa, in tutti i sensi perché ha ripreso il vecchio appartam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 11:56
Situm ex compagno Badelj: "E'' tornato a casa può essere un valore aggiunto" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Rassegna Stampa
Badelj
Condividi

Ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato Situm, attaccante della Dinamo Zagabria ed ex compagno di squadra di Milan Badelj :"E’ tornato a casa, in tutti i sensi perché ha ripreso il vecchio appartamento, può essere il valore aggiunto".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok