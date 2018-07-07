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Situazione Pjaca: il giocatore ha accettato, ma la Fiorentina deve aspettare stasera. Il motivo...

Marko Pjaca è in stand-by, si aspetta infatti che la Croazia finisca il Mondiale. Con la Juventus se ne riparlerà al termine dell'esperienza estiva con la Nazionale, consapevoli che il giocatore, che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 13:42
Situazione Pjaca: il giocatore ha accettato, ma la Fiorentina deve aspettare stasera. Il motivo... -
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Marko Pjaca è in stand-by, si aspetta infatti che la Croazia finisca il Mondiale. Con la Juventus se ne riparlerà al termine dell'esperienza estiva con la Nazionale, consapevoli che il giocatore, che ha già espresso la sua approvazione per l'operazione con la Fiorentina, non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli almeno fino ad agosto.

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