Siti di scommesse: per i pronostici Fiorentina favorita sull’Atalanta

I siti per scommettere sono sicuri: la Fiorentina di Vincenzo Italiano è leggermente favorita sull’Atalanta di Gasperini. I viola, che sono dati a 2,40, sono avvantaggiati dal giocare in casa, all’Artemio Franchi. Gli orobici, con 2,80 di media, saranno comunque in grado di dare filo da torcere con grinta e velocità.

I migliori siti per scommettere online, quelli sicuri e affidabili, sono certi che la Fiorentina di Vincenzo Italiano possa dimostrare, soprattutto dopo la netta sconfitta di San Siro contro l’Inter, di essere una squadra vera. I viola, reduci da un inizio di campionato un po’ altalenante, si scontreranno contro l’Atalanta di Gasperini che, anch’essa, ha mostrato grande grinta e qualche pecca difensiva di troppo. Gli atalantini, con la vittoria contro il Monza, hanno messo in chiaro che, nonostante la cessione di Hojlund al Manchester United, hanno un attacco potente con Koopmeiners ed Ederson centrocampisti con il vizio del gol ma, contro il Frosinone, hanno evidenziato una certa lentezza in difesa, un po’ di confusione.

La Fiorentina, con il suo numero 10 Nico Gonzalez, ha acquistato tanti volti nuovi: da Arthur a centrocampo passando per Beltran e Mina in attacco. C’è ancora qualcosa da sistemare, il 4 a 0 contro l’Inter brucia e tanto, ma la squadra è viva, il suo allenatore ha le idee ben chiare e, anche quest’anno, potrà dire la sua in campionato e in Conference League. I siti scommesse AAMS, comunque, danno la Fiorentina favorita sull’Atalanta, con una media leggermente più bassa a conferma di una probabile vittoria viola.

Come scommettere sulla Fiorentina in totale sicurezza

I siti scommesse italiani sono, da sempre, molto interessati al calcio, con un occhio di riguardo alla nostra Serie A. Anche i tifosi viola, che hanno voglia di puntare sulla propria squadra del cuore, possono farlo in tutta sicurezza. Come? Attraverso siti scommesse online legali, che hanno un numero di licenza che si può facilmente controllare e, quindi, sotto l’egida dell’ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, ex AAMS. Questi concessionari autorizzati al gioco a distanza permettono a chi è interessato di potersi registrare sulle piattaforme verificate, gestire gli eventi su cui vogliono puntare depositando e prelevando il denaro senza stress, in piena affidabilità.

Atalanta: qualche problema di troppo

L’Atalanta di Gasperini, negli ultimi anni, è stata una vera e propria mina vagante delle parti alte della classifica, con una serie di partecipazioni alla Champions League in cui ha dimostrato che, anche una provinciale, se ha idee e giocatori validi, può fare un grande percorso europeo. Quest’anno, come l’anno scorso, sembra, però, che la magia del Gasp sia un po’ meno incisiva. Sarà che ci sono state tante cessioni, sarà che la squadra è composta da giocatori giovani, sarà che la tensione e la pressione a volte giocano brutti scherzi ma gli orobici hanno commesso qualche errore di troppo.

Certo, l’ossatura della squadra ha subito qualche cambiamento, con Scamacca al posto di Hojlund, la cessione di Zapata al Torino, l’arrivo in prestito di De Ketelaere dal Milan e qualche altro innesto giovane ma le idee di Gasperini restano le stesse, con buona pace dei detrattori. Ha fatto molto scalpore, infatti, qualche giorno fa, l’intervista rilasciata da Maehle, ex Atalanta ora in Bundesliga, in cui il calciatore ha avuto parole molto dure nei confronti del suo allenatore, definendolo, addirittura, dittatoriale. Stesso atteggiamento anche da parte di Demiral, ora in Arabia Saudita, che ha dato ragione all’ex compagno sulle tante restrizioni che Gasperini impone ai suoi calciatori. Non sappiamo quale sia la verità, sicuramente ci sono delle verità ma è anche giusto che un allenatore utilizzi il suo approccio per tirare fuori il meglio dalla sua squadra. Ci auguriamo, comunque, che questo non accada al Franchi dove la Fiorentina merita, davanti al suo pubblico, una bella vittoria, con Gonzalez leader assoluto della compagine e idolo della Curva Fiesole.