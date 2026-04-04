Siparietto De Gea-Ranieri: "Ha fatto delle grandi parate. Abbiamo meritato meno, ma il calcio è questo"

Soddisfazione e fiducia negli occhi di De Gea e Ranieri durante il post-partita: analisi del match e Crystal Palace sullo sfondo

Non appena finita la partita, De Gea e Ranieri si sono presentati ai microfoni di DAZN.

Sulla prestazione e su quanto sofferto in campo ha commentato Ranieri: "Devo fare i complimenti al Verona perché hanno giocato un'ottima partita creando tante occasioni, ma il calcio è questo. Oggi David ha fatto delle grandi parate. Questa vittoria ci serviva anche in vista della sfida col Crystal Palace".

Ha poi proseguito De Gea, dedicando prima di tutto il premio MVP al padre: "Tutte le parate di oggi sono per mio papà che è in ospedale, gli mando un forte abbraccio" - ha continuato poi il discorso di Ranieri - "Oggi non abbiamo fatto la miglior partita della nostra stagione, ma il calcio è così. Abbiamo meritato meno, ma abbiamo lottato come squadra e abbiamo portato a casa questi 3 punti."

E sul Crystal Palace afferma: "E' una squadra che conosco molto bene, giocano in un campo piccolo e attaccano tanto: sarà una partita dura. Gare come queste però ci danno fiducia per poter andare lì e portare il risultato a casa".

Infine un commento di Ranieri sul doppio rosso: "Posso dire che giochiamo a calcio: è un gioco di contatto fisico".