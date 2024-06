Sindaco di Firenze, gli exit poll: “Trionfo del PD, Eike Schmidt tra il 32 e il 36%. Flop di Renzi”

Verso un ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra nelle elezioni comunali a Firenze. La candidata renziana Saccardi tra l’8 e il 12%. Funaro: «Risultati degli exit poll migliori di quelli che ci aspettavamo». Lunedì alle 14 il via allo spoglio. Elezioni Europee e Comunali, le urne si sono chiuse alle 23 di domenica 9 giugno. Lo spoglio delle Europee è iniziata alla chiusura dei seggi, quello delle Comunali lunedì alle 14

A Firenze, secondo gli exit poll della Rai, Sara Funaro è tra il 42-46%, Eike Schmidt al 30-34%. Stefania Saccardi si attesta tra il 6 e l’8%, Cecilia Del Re 6-8%. Simili gli Instant Poll de La7 (fonte Swg) dove Sara Funaro si attesta tra il 40 e il 44%. Schmidt tra il 32.5 e il 36.5%, Stefania Saccardi tra l’8.5 e il 12.5%. Gli altri candidati tra l’11 e il 15%

Alle 19 l’affluenza di domenica per le Europee in Toscana è stata del 49,7%. A Firenze per le Comunali ha votato per ora il 54,83 %, a Prato il 53,84% , a Livorno il 47,65%.

In Toscana si è andati alle urne per rinnovare il sindaco e il Consiglio comunale nel capoluogo, Firenze, e in altri due grandi Comuni: Prato e Livorno. Al voto anche altri 182 comuni

A Firenze i candidati sono dieci: la sfida è agguerrita fra la candidata del centrosinistra Sara Funaro, e quello del centrodestra Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi. Un boato condito da un lungo applauso ha accolto la lettura dei due exit poll per le elezioni fiorentine fatti da Consorzio Opinio per la Rai e Swg per La7 nel quartiere generale dem a Porta al Prato.

Secondo entrambi gli exit poll infatti, la candidata sindaca della coalizione di centrosinistra, Sara Funaro, prevarrebbe al primo turno contro il candidato del centrodestra, Eike Schmidt, superando la soglia del 40% dei consensi con un potenziale vantaggio tra i 7,5 e i 12 punti percentuali.

«Ci vuole prudenza, aspettiamo i risultati delle urne di domani. È chiaro che rispetto ai sondaggi che stavano girando nelle ultime settimane i dati degli exit poll sono molto migliori, sono molto positivi e c’è soddisfazione», commenta Funaro pochi minuti dopo. «Detto questo da domani noi dobbiamo mettersi giorno per giorno a raccogliere voto per voto dai nostri cittadini. Come avevamo sostenuto, la sfida è tra noi e il candidato di centrodestra». Lo scrive il Corriere della Sera

