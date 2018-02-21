Simeone: "A volte segni a volte no, siamo giovani e questo è l'anno per maturare. Col Chievo vogliamo vincere.."

Ai microfoni dei media presenti alla Junior Cup, ha parlato l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina..

Ai microfoni dei media presenti alla Junior Cup, ha parlato l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina: "Sto lavorando per tornare a segnare, ho voglia di far gol e lavoro tutti i giorni per farlo. Dobbiamo migliorare tanto, siamo giovani e quest’anno è l’anno per maturare. Adesso pensiamo al Chievo e a tornare a vincere che è la cosa importante. Sui tanti tiri e pochi gol? Ogni tanto segni, altre volte no. Le cose vanno bene e vanno male, non bisogna perdere la testa. Io sono sempre pronto, ma gli attaccanti sono così: se va bene sei il migliore, se va male non sei bravo. Oggi io devo stare tranquillo, per gli attaccanti è così, ci sono periodi belli e meno belli. Col Chievo vogliamo tornare alla vittoria, è importante per fare tre punti”.