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Simeone su La Repubblica: "Attraverso le lacrime siamo diventati uomini. Ho una missione..."

Su La Repubblica parla Giovanni Simeone. Queste alcune sue parole: "La Fiorentina è una famiglia. Quando perdi un amico ti trovi a condividere un dolore violento. Attraverso le lacrime siamo diventati...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 09:08
Simeone su La Repubblica: "Attraverso le lacrime siamo diventati uomini. Ho una missione..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Su La Repubblica parla Giovanni Simeone. Queste alcune sue parole: "La Fiorentina è una famiglia. Quando perdi un amico ti trovi a condividere un dolore violento. Attraverso le lacrime siamo diventati uomini. Abbiamo una missione: dare tutto quello che abbiamo dentro. Obiettivo? Essere più utile alla squadra, diventare il riferimento per far salire i centrocampisti. Il gol in Nazionale? Felicità pura. ma questa gioia è figlia di tutto il lavoro fatto qui a Firenze. Devo ringraziare Pioli, che spesso a fine allenamento mi spiega i movimenti, mi fa lavorare tantissimo sulla tecnica".

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