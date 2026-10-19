Simeone show al Tardini, notte fonda per il Parma di Gilardino fermo a 4 punti con la Fiorentina
Il Cholito firma una doppietta nel 3-0 granata al Tardini: per Gilardino e la Fiorentina la classifica resta un campanello d'allarme
Il Torino passa con autorità al Tardini e travolge il Parma 3-0 nel posticipo della settima giornata di Serie A. Protagonista assoluto Giovanni Simeone, ex attaccante della Fiorentina, che sblocca la gara al 4' e chiude i conti al 69'. In mezzo, al 24', il raddoppio firmato da Che Adams.
Una vittoria importante per i granata, che salgono a quota dieci punti. Situazione più complicata per il Parma dell'ex viola Alberto Gilardino e per la Fiorentina, entrambe ferme a quattro punti e chiamate a invertire presto la rotta.
La classifica di Serie A
Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone 13, Cagliari 13, Juventus 11, Napoli 10, Torino 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Simeone e Ché Adams firmano la seconda vittoria consecutiva del Toro 🐂🔥#ParmaTorino #SerieAEnilive https://t.co/bMPBsx6i4I</p>— Lega Serie A (@SerieA) <a href="