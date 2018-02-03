Simeone scommette con Pioli: "Segnerò almeno 14 gol"

“Ha fatto una scommessa con il suo allenatore, puntando ad andare oltre il record di reti messe a segno alla sua prima stagione in Serie A con il Genoa (12), e non avendo troppa simpatia per il numero...

“Ha fatto una scommessa con il suo allenatore, puntando ad andare oltre il record di reti messe a segno alla sua prima stagione in Serie A con il Genoa (12), e non avendo troppa simpatia per il numero 13… Spera di arrivare almeno a 14". È quanto si legge sulle colonne dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in riferimento alla scommessa che Giovanni Simeone avrebbe fatto con Stefano Pioli. Non resta che vedere chi la spunterà.