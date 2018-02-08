Simeone: "Ho sbagliato troppi goal ma serve per la mia crescita. Corvino mi ha convinto con il progetto per tornare in Europa. Mi ispiro a Suarez"

L'attaccante viola Giovanni Simeone ha rilasciato un'intervista a TuttoSport. Queste le sue dichiarazioni:"Darei tutto per siglare un'altra doppietta a Buffon, lo feci con la maglia del Genoa. Rinunce...

L'attaccante viola Giovanni Simeone ha rilasciato un'intervista a TuttoSport. Queste le sue dichiarazioni:

"Darei tutto per siglare un'altra doppietta a Buffon, lo feci con la maglia del Genoa. Rinuncerei ad una mia rete pur di vincere domani... Sarà la loro Waterloo, vogliamo regalare una gioia a Firenze. Lavoro per diventare come Suarez. Batistuta? Ho sognato ad occhi aperti guardando le sue prodezze. Vorrei giocare la Champions League, è il mio sogno. Non sono soddisfatto della mia stagione, ho sbagliato diversi goal ma questo può servirmi per crescere, sono giovane. Abbiamo le carte in regola per battere la Juventus. Corvino da subito mi piacque per il progetto: riportare la Fiorentina in Europa".